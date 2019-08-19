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Факти / Світ

Зустріч в нормандському форматі: Макрон висунув Путіну умову

Президент Франції Еммануель Макрон обговорить з президентом РФ Володимиром Путіним підготовку саміту в нормандському форматі.

Нормандський формат

Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном заявив, що альтернативи нормандському формату не існує. Тому Росія підтримуватиме його.

Щодо ситуації в Україні, то Путін зауважив, що є речі, які вселяють обережний оптимізм.

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Зі свого боку, Еммануель Макрон наполягає на проведенні саміту нормандської четвірки.

Однак, він звернув увагу на те, що зустріч повинна відбутися за умови, що будуть досягнені конкретні результати.

Нам не потрібна зустріч заради зустрічі, – сказав Еммануаль Макрон.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Володимир Зеленський і Володимир Путін домовилися про можливу нормандську зустріч.

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