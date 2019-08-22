В Европейском союзе негативно отнеслись к идее возврата России в состав группы, которая сейчас носит название Большая семерка.

Представитель ЕС заявил, что причины, из-за которых Россию исключили из Большой восьмерки все еще остаются в силе.

Потому Евросоюз считает, что РФ не должны возвращать в состав группы.

По его словам, если возвращение России будет проведено без надлежащих обстоятельств, то такой шаг посчитают признаком слабости.

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Россию исключили из состава G8 в 2014 году из-за незаконной аннексии Крыма и участия в войне на Донбассе.

К слову, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Россию пока не стоит возвращать в состав Большой семерки.

Источник: The New York Times