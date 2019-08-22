В Європейському Союзі негативно поставилися до ідеї повернення Росії до складу групи, яка зараз носить назву Велика сімка.
Представник ЄС заявив, що причини, через які Росію вилучили з Великої вісімки, все ще залишаються в силі.
Тому Євросоюз вважає, що РФ не повинні повертати до складу групи.
За його словами, якщо повернення Росії буде проведено без належних обставин, то такий крок вважатимуть ознакою слабкості.
Читайте: Українські моряки стали предметом торгу за повернення Росії в G7 – Зеркаль
Росію виключили зі складу G8 у 2014 році через незаконну анексію Криму та участь у війні на Донбасі.
До слова, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росію наразі не варто повертати до складу Великої сімки.
Джерело: The New York Times
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+