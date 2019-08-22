В Європейському Союзі негативно поставилися до ідеї повернення Росії до складу групи, яка зараз носить назву Велика сімка.

Представник ЄС заявив, що причини, через які Росію вилучили з Великої вісімки, все ще залишаються в силі.

Тому Євросоюз вважає, що РФ не повинні повертати до складу групи.

За його словами, якщо повернення Росії буде проведено без належних обставин, то такий крок вважатимуть ознакою слабкості.

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Росію виключили зі складу G8 у 2014 році через незаконну анексію Криму та участь у війні на Донбасі.

До слова, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Росію наразі не варто повертати до складу Великої сімки.

Джерело: The New York Times