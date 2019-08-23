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Факты / Мир

Летели камни с кулак: в польских Татрах из-за молнии 4 погибших, 150 пострадавших

В польских Татрах из-за молнии погибли четыре человека, еще 150 человек пострадало.

Летели камни с кулак: в польских Татрах из-за молнии 4 погибших, 150 пострадавших

В горном массиве западных Татрах из-за стихии погибли четыре человека – двое женщин 46 и 24 лет и двое детей. Погибшим девочке и мальчику было по 10 лет.

Еще 150 человек из-за ударов молнии пострадали. У большинства из них переломы разной степени тяжести, ожоги и внутренние травмы.

56 человек из 150 были доставлены в больницу. Трое из них были экстренно прооперированы. Им промывали глубокие открытые раны, а также удаляли каменный мусор из костей.

Сейчас под наблюдением врачей остаются 34 человека.

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Раненые рассказали, что вчера в горах из ниоткуда начался шторм. После ударов молнии валуны величиной с кулак разлетались в радиусе 100 метров.

По предварительным данным, в словацкой части гор также погиб турист из Чехии.

К слову, в Ивано-Франковской области молния убила троих людей, которые стояли на остановке.

Источник: RMF24

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