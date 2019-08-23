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Факти / Світ

Летіло каміння з кулак: у польських Татрах через блискавку 4 загиблих, 150 постраждалих

У польських Татрах через блискавку загинули чотири людини, ще 150 осіб постраждали.

Летіло каміння з кулак: у польських Татрах через блискавку 4 загиблих, 150 постраждалих

У гірському масиві західних Татрах через стихію загинули чотири людини – двоє жінок 46 і 24 років і двоє дітей. Загиблим дівчинці і хлопчику було по 10 років.

Ще 150 осіб постраждали через удари блискавки. У більшості з них переломи різного ступеня тяжкості, опіки і внутрішні травми.

56 осіб зі 150 були доставлені у лікарню. Троє з них були екстрено прооперовані. Їм промивали глибокі відкриті рани, а також видаляли кам’яне сміття з кісток.

Зараз під наглядом лікарів залишаються 34 людини.

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Поранені розповіли, що вчора у горах раптом почався шторм. Після ударів блискавки валуни завбільшки з кулак розліталися у радіусі 100 метрів.

За попередніми даними, у словацькій частині гір також загинув турист з Чехії.

До речі, на Івано-Франківщині блискавка вбила трьох людей, які стояли на зупинці.

Джерело: RMF24.

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