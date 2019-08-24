Президент Європейської Ради Дональд Туск повідомив, що на саміт G7 доцільніше запросити Україну, а не Росію.

Дональд Туск напередодні саміту G7 повідомив, що повернення Росії до складу Великої вісімки є недопустимим, оскільки зберігається причина, через яку вона була виключена.

Коли йдеться про те, запрошувати Росію чи ні, я б хотів сказати наступне. Перше – причина, через яку Росія не була запрошена в 2014 році, все ще зберігається (анексія Криму – Ред.). Більш того, є і ще одна – недавня провокація РФ в Азовському морі, – сказав Туск.

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Президент Європейської Ради також додав, що він намагатиметься переконати своїх співрозмовників, що на наступну зустріч Великої сімки краще запросити президента України Володимира Зеленського.

Буде краще запросити Україну як гостя, звичайно, на наступну зустріч Великої сімки, щоб почути думку нового президента. Я говорив з ним два дні тому і знаю, що він був би в цьому зацікавлений, – заявив Туск.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Канада виступає проти повернення РФ в G7.