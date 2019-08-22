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Факты / Украина / Политика

Зеленский разговаривал с Трюдо: Канада выступает против возвращения РФ в G7

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Зеленський Трюдо

Президент Украины Владимир Зеленский по телефону переговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Говорили о ситуации на Донбассе и невозврате России в Большую семерку.

– Глава государства поблагодарил за последовательную позицию Канады о невозможности возвращения России до G7 в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма.

Он также отметил, что в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, необходимо не возвращать Россию к G7, а заставлять его выполнять свои обязательства, – говорится в сообщении преслсужбы президента.

Владимир Зеленский поблагодарил Джастина Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции о неприемлемости возвращения РФ в G7, которую он продемонстрировал еще во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде.

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Зеленский и Трюдо договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита G7 во Франции, который состоится 24-26 августа.

Напомним, что во время телефонного разговора президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту США Дональду Трампу пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году, а глава США поддержал эту идею.

Источник: Офис Президента

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