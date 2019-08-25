24 серпня учасники саміту Великої сімки обговорили повернення Росії до складу G7.
24 серпня в Біарріц (Франція) пройшов перший день саміту Великої сімки, під час якого учасники обговорили повернення Росії до G7.
Сторони домовилися про те, що деталі переговорів “ніколи не будуть розкриті”.
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Також учасники прийшли до єдиної думки, що Іран не повинен мати ядерну зброю.
Нагадаємо, саміт проходитиме протягом трьох днів – 24, 25 і 26 серпня. Факти ICTV писали, що обговорюватимуть учасники і чим саміт важливий для України.
Джерело: Kyodo
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