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Факти / Світ

Меркель наполягає на зустрічі нормандської четвірки

Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав нормандської четвірки.

Меркель наполягає на зустрічі нормандської четвірки

Канцлер ФРН Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон хочуть, щоб  зустріч нормандської четвірки відбулася якнайшвидше після проведення підготовчої зустрічі радників.

Місцем проведення наступного саміту має стати Париж, оскільки остання зустріч лідерів  нормандської четвірки відбулася в Німеччині ще 2016 року.

Меркель наголосила на важливості якнайшвидшого проведення зустрічі з метою сприяння певним успіхам у мінському процесі.

– За наявності доброї волі обох сторін ми мали б можливість досягти прогресу, – зазначила Меркель.

За її словами, під час обговорення конфлікту на Донбасі на саміті G7 лунали як спільні, так і різні бачення.

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– Від імені Німеччини я дала чітко зрозуміти, що ми потребуємо прогресу у втіленні мінських домовленостей, аби знову мати змогу вести мову про залучення Росії до формату G7, – наголосила Меркель.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Володимир Зеленський і Володимир Путін домовилися про можливу нормандську зустріч.

Джерело: Deutsche Welle

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