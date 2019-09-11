В Норвегии ветеринары не могут найти причину смерти около 30 собак за последние несколько недель.

В Норвегии от неизвестной болезни погибли около 30 собак. Гибель животных зафиксировали в более чем в десяти городах страны в течение нескольких последних недель.

Эксперты Национального ветеринарного института Норвегии пока не могут понять, что стало причиной гибели собак, так как не было обнаружено никаких общих черт между случаями заболевания животных.

При этом ветеринары исключают, что причиной гибели собак могли стать туляремия, сибирская язва или заболевания из-за укусов клещей.

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В институте также не нашли доказательств того, что существует связь между болезнью собак и продолжающимся вспышками тяжелой кишечной инфекции у людей.

Как сообщалось, в Николаеве на улице собака, зараженная бешенством, покусала восемь человек.

Источник: NRK