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Може загрожувати людям: у Норвегії від невідомої хвороби гинуть собаки

У Норвегії ветеринари не можуть знайти причину смерті близько 30 собак за останні кілька тижнів.

Може загрожувати людям: у Норвегії від невідомої хвороби гинуть собаки

У Норвегії від невідомої хвороби загинули близько 30 собак. Загибель тварин зафіксували в більш ніж у десяти містах країни протягом кількох останніх тижнів.

Експерти Національного ветеринарного інституту Норвегії поки не можуть зрозуміти, що стало причиною загибелі собак, так як не було виявлено ніяких спільних рис між випадками захворювання тварин.

При цьому ветеринари виключають, що причиною загибелі собак могли стати туляремія, сибірська виразка або захворювання через укуси кліщів.

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В інституті також не знайшли доказів того, що існує зв’язок між хворобою собак і триваючими спалахами важкої кишкової інфекції у людей.

Як повідомлялося, у Миколаєві на вулиці собака, заражений сказом, покусав вісьмох осіб.

Джерело: NRK

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