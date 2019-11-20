Президент России Владимир Путин высказался об отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Путин на инвестиционном форуме в России заявил, что не имеет никаких отношений с украинским президентом Владимиром Зеленским, потому что они никогда лично не встречались.

– Какие у меня отношения с Зеленским? Никаких, я не видел его никогда, мы только по телефону разговаривали, – отметил президент России.

Однако глава Российской Федерации сказал, что у него сложилось хорошее впечатление про Владимира Зеленского.

– Мне кажется, что он искренний человек. На мой взгляд, реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в частности на Донбассе, но насколько он в состоянии это сделать, я пока не знаю. Хотя отдельные позитивные шаги таки были сделаны (разведение войск), – отметил Путин.

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Он добавил, что возможны новые законы по Донбассу заведут ситуацию в регионе в тупик, если они не будут согласованы Киевом с “ДНР” и “ЛНР”.

– Минские соглашения нужно пересмотреть, а закон об особом статусе Донбасса должен быть заменен, каким-то другим законом, – сказал Путин.

Напомним, 14 ноября Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений.