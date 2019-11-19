Посол Германии Анка Фельдгузен уверенна, что Минск будет продолжаться, даже если не удастся договориться о политических шагах урегулирования ситуации на Донбассе.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске по урегулированию конфликта на Востоке Украины будет продолжатся даже в том случае, если не будет достигнуто соглашение по политическим шагам.

– Это практичная и удобная площадка, чтобы все могли друг с другом говорить, – отметила дипломат.

Она добавила, что в рамках минской площадки можно предпринять шаги для улучшения жизни людей.

Читайте: Минские договоренности и газовая независимость: чего ожидать от нормандской встречи

Также она признала, что многое в решении конфликта зависит от желания российского руководства.

– Конечно, многое зависит от России, а также от того, на что согласится украинское общество, – добавила посол.

Напомним, 14 ноября Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений.