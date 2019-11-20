Президент Росії Володимир Путін висловився про стосунки з президентом України Володимиром Зеленським.

Володимир Путін на інвестиційному форумі в Росії заявив, що не має ніяких відносин з українським президентом Володимиром Зеленським, бо вони ніколи особисто не зустрічалися.

– Які у мене стосунки з Зеленським? Ніяких, я не бачив його ніколи, ми тільки по телефону розмовляли, – зазначив президент Росії.

Однак очільник Російської Федерації сказав, що у нього склалося хороше враження про Володимира Зеленського.

– Мені здається, що він щира людина. На мій погляд, реально хоче змінити ситуацію на краще, зокрема на Донбасі, але наскільки він у змозі це зробити, я поки що не знаю. Хоча окремі позитивні кроки таки були зроблені (розведення військ), – наголосив Путін.

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Він додав, що можливі нові закони щодо Донбасу заведуть ситуацію в регіоні в тупик, якщо вони не будуть погоджені Києвом з “ДНР” та “ЛНР”.

– Мінські угоди потрібно переглянути, а закон про особливий статус Донбасу має бути замінений, якимось іншим законом, – сказав Путін.

Нагадаємо, 14 листопада Вадим Пристайко заявив, що Україна може вийти з Мінських угод.