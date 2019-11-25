На местных выборах в Гонконге, по предварительным данным, со значительным отрывом лидируют оппозиционные кандидаты с продемократического движения.

В Гонконге представители оппозиции получили больше половины мест в радах во время борьбы с провластными кандидатами.

Оппозиционеры получили 283 места в противовес примерно 32 должностям, которые получили кандидаты, поддерживающие политику нынешней власти.

Проголосовать после шести месяцев антиправительственных протестов пришло рекордное количество избирателей. Явка составила 71%, что на 24% больше, чем на выборах 2015 года.

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Некоторые кандидаты уже заявили, что результат голосования похож на голосование поддержки протестного движения.

Напомним, что протесты в Гонконге продолжаются с июня. Причина демонстраций – намерение властей принять закон, который разрешает выдачу предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.

Под юрисдикцию Пекина бывшая британская колония перешла в 1997 году. Сейчас Гонконг – полуавтономный специальный административный регион.