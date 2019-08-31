Протестующие в Гонконге устроили просмотр фильма Зима в огне: Борьба Украины за свободу.

Вечером 29 августа во время протестов в Гонконге, во многих районах состоялся показ фильма Зима в огне: Борьба Украины за свободу, который рассказывает о Революции достоинства.

Его организовали участники протестов.

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По словам организаторов, фильм могли увидеть все желающие, посетив площадки, которые установили по всему Гонконгу.

Участников акции вдохновило то, как украинцы боролись за свою свободу во время Революции достоинства.

К слову, 26 августа правоохранители впервые применили оружие против протестующих в Гонконге.

Источник: Dimsum Daily

Фото: Alex Vitauskas