Протесты в Гонконге продолжаются еще с лета 2019 года. Каковы причины акций протеста и почему они длятся так долго – читайте на Фактах ICTV.

Гонконг – это особый административный район. С 1997 года он имеет автономный статус от Китая. Они сосуществуют по принципу одна страна – две системы.

В Гонконге свои законы, даже считается, что права и свободы его жителей защищены лучше, чем на материковом Китае.

Активная фаза протестов здесь началась в августе. Тогда против митингующих полиция начала применять слезоточивый газ. Сегодня в Гонконге местный Политехнический университет стал линией фронта, а правоохранители угрожают применить боевые патроны.

1345 group of protestors make a run for it, escaping along highway by #hongkong Polytechnic. Around 100 run and climb over barriers. Police fire heavy tear gas. Several protestors detained. pic.twitter.com/T0Qiee4mwa — Robin Brant 白洛宾 (@robindbrant) November 18, 2019

Чего требуют протестующие

Сначала они требовали отменить поправку к закону, которая позволила бы экстрадировать людей из Гонконга в материковый Китай. В октябре это требование выполнили, но протестов это не остановило.

Требования дополнились следующими:

уменьшение политического давления и влияния Китая и проведение демократических реформ;

предоставление жителям права самостоятельно избирать руководство администрации;

расследование случаев насилия силовиков над протестующими;

отставка главы администрации Гонконга Керри Лам;

освобождение всех политзаключенных и арестованных.

Почему ситуация начала накаляться

14 ноября, лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил с требованием положить конец насилию и восстановить порядок.

Мировые СМИ сообщают, что после этого в Гонконге появились китайские солдаты в гражданской одежде и начали разбирать баррикады на улицах города.

Со своей стороны, правительство Гонконга заявило, что не обращалось за помощью к армии КНР и назвало ее солдат добровольцами.

Демонстранты заявили об опасениях разгона протестов китайской армией.

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Какова ситуация в Гонконге сейчас

С прошлой недели несколько сотен студентов и других протестующих заблокировали Политехнический институт.

Чтобы не дать полиции и спецназу Гонконга подойти к зданию университета, демонстранты подожгли баррикады на ближайшем пешеходном мосту, а затем устроили масштабный пожар возле одного из входов в здание.

Также в правоохранителей бросали коктейли Молотова, а несколько демонстрантов обстреливали их с крыши университета из лука со стрелами.

Тысячи протестующих пытались выйти из окруженного здания Политехнического университета. Но правоохранители в ответ использовали слезоточивый газ и начали массовые задержания.

Обычное утро в Гонконге. Полиция пытается штурмовать баррикады студентов политеха в Коулуне. pic.twitter.com/K7bIgSpE1M — Гурьянов Сергей (@Segozavr) November 17, 2019

Известно минимум о 40 пострадавших демонстрантах и 400 задержанных в районе университета. За последние недели два человека погибли – это первые жертвы протестов в городе.

Из-за обострения ситуации в Гонконге закрыли школы и детсады, а несколько университетов досрочно завершили семестр и отправили по домам иностранных студентов.

Ранее Факты ICTV писали, что митингующие в Гонконге стреляют из луков и арбалетов.

Фото: Robin Brant