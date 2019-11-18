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Факты / Мир

Протесты в Гонконге: чего требуют митингующие и какая ситуация сейчас

Протесты в Гонконге продолжаются еще с лета 2019 года. Каковы причины акций протеста и почему они длятся так долго – читайте на Фактах ICTV.

Протесты в Гонконге: чего требуют митингующие и какая ситуация сейчас

Гонконг – это особый административный район. С 1997 года он имеет автономный статус от Китая. Они сосуществуют по принципу одна страна – две системы.

В Гонконге свои законы, даже считается, что права и свободы его жителей защищены лучше, чем на материковом Китае.

Активная фаза протестов здесь началась в августе. Тогда против митингующих полиция начала применять слезоточивый газ. Сегодня в Гонконге местный Политехнический университет стал линией фронта, а правоохранители угрожают применить боевые патроны.

Чего требуют протестующие

Сначала они требовали отменить поправку к закону, которая позволила бы экстрадировать людей из Гонконга в материковый Китай. В октябре это требование выполнили, но протестов это не остановило.

Требования дополнились следующими:

  • уменьшение политического давления и влияния Китая и проведение демократических реформ;
  • предоставление жителям права самостоятельно избирать руководство администрации;
  • расследование случаев насилия силовиков над протестующими;
  • отставка главы администрации Гонконга Керри Лам;
  • освобождение всех политзаключенных и арестованных.

Почему ситуация начала накаляться

14 ноября, лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил с требованием положить конец насилию и восстановить порядок.

Мировые СМИ сообщают, что после этого в Гонконге появились китайские солдаты в гражданской одежде и начали разбирать баррикады на улицах города.

Со своей стороны, правительство Гонконга заявило, что не обращалось за помощью к армии КНР и назвало ее солдат добровольцами.

Демонстранты заявили об опасениях разгона протестов китайской армией.

Читайте: Штурм университета и отмена закона: что происходит в Гонконге

Какова ситуация в Гонконге сейчас

С прошлой недели несколько сотен студентов и других протестующих заблокировали Политехнический институт.

Чтобы не дать полиции и спецназу Гонконга подойти к зданию университета, демонстранты подожгли баррикады на ближайшем пешеходном мосту, а затем устроили масштабный пожар возле одного из входов в здание.

Также в правоохранителей бросали коктейли Молотова, а несколько демонстрантов обстреливали их с крыши университета из лука со стрелами.

Тысячи протестующих пытались выйти из окруженного здания Политехнического университета. Но правоохранители в ответ использовали слезоточивый газ и начали массовые задержания.

Известно минимум о 40 пострадавших демонстрантах и 400 задержанных в районе университета. За последние недели два человека погибли – это первые жертвы протестов в городе.

Из-за обострения ситуации в Гонконге закрыли школы и детсады, а несколько университетов досрочно завершили семестр и отправили по домам иностранных студентов.

Ранее Факты ICTV писали, что митингующие в Гонконге стреляют из луков и арбалетов.

Фото: Robin Brant

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