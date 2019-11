Гонконг – это особый административный район. С 1997 года он имеет автономный статус от Китая. Они сосуществуют по принципу одна страна – две системы.

В Гонконге свои законы, даже считается, что права и свободы его жителей защищены лучше, чем на материковом Китае.

Активная фаза протестов здесь началась в августе. Тогда против митингующих полиция начала применять слезоточивый газ. Сегодня в Гонконге местный Политехнический университет стал линией фронта, а правоохранители угрожают применить боевые патроны.

1345 group of protestors make a run for it, escaping along highway by #hongkong Polytechnic. Around 100 run and climb over barriers. Police fire heavy tear gas. Several protestors detained. pic.twitter.com/T0Qiee4mwa

— Robin Brant 白洛宾 (@robindbrant) November 18, 2019