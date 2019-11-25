На місцевих виборах у Гонконгу, за попередніми даними, зі значним відривом лідирують опозиційні кандидати з продемократичного руху.

У Гонконгу представники опозиції отримали більше половини місць у радах під час боротьби з провладними кандидатами.

Опозиціонери отримали 283 місця на противагу приблизно 32 посадам, які здобули кандидати, що підтримують політику нинішньої влади.

Проголосувати після шести місяців антиурядових протестів прийшла рекордна кількість виборців. Явка становила 71%, що на 24% більше, чим на виборах 2015 року.

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Деякі кандидати вже заявили, що результат голосування схожий на голосування підтримки протестного руху.

Нагадаємо, що протести у Гонконзі тривають з червня. Причина демонстрацій – намір влади ухвалити закон, який дозволяє видачу правопорушників і злочинців владі КНР, де деяким може загрожувати страта.

Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний спеціальний адміністративний регіон.