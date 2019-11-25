PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

На виборах у Гонконгу лідирує демократична опозиція

На місцевих виборах у Гонконгу, за попередніми даними, зі значним відривом лідирують опозиційні кандидати з продемократичного руху.

Вибори 2019

У Гонконгу представники опозиції отримали більше половини місць у радах під час боротьби з провладними кандидатами.

Опозиціонери отримали 283 місця на противагу приблизно 32 посадам, які здобули кандидати, що підтримують політику нинішньої влади.

Проголосувати після шести місяців антиурядових протестів прийшла рекордна кількість виборців. Явка становила 71%, що на 24% більше, чим на виборах 2015 року.

Читайте: Протести у Гонконзі: мітингувальникам показали фільм про Революцію гідності

Деякі кандидати вже заявили, що результат голосування схожий на голосування підтримки протестного руху.

Нагадаємо, що протести у Гонконзі тривають з червня. Причина демонстрацій – намір влади ухвалити закон, який дозволяє видачу правопорушників і злочинців владі КНР, де деяким може загрожувати страта.

Під юрисдикцію Пекіна колишня британська колонія перейшла в 1997 році. Зараз Гонконг – напів автономний спеціальний адміністративний регіон.

Джерело: CNN

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибори у Румунії: переміг чинний президент Йоганніс
Вибори у Румунії: переміг чинний президент Йоганніс
Місцеві вибори в Україні пройдуть восени 2020 року – Разумков
Місцеві вибори в Україні пройдуть восени 2020 року – Разумков
Протести у Гонконзі: чи готова влада виконувати вимоги мітингувальників
Протести у Гонконзі: чи готова влада виконувати вимоги мітингувальників
Протести в Гонконзі: чого вимагають мітингувальники і яка ситуація зараз
Протести в Гонконзі: чого вимагають мітингувальники і яка ситуація зараз
Протести у Гонконзі
Штурм університету і скасування закону: що відбувається в Гонконзі
олександр лукашенко
Лукашенко заявив про участь у виборах 2020
Протести в Гонконзі: мітингувальники стріляють з луків і арбалетів
Протести в Гонконзі: мітингувальники стріляють з луків і арбалетів
Слуга народу оголосила про участь у виборах в ОТГ
Слуга народу оголосила про участь у виборах в ОТГ
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка