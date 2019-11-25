Протесты в Гонконге приобретают все больше радикальных черт. Среди протестующих уже есть погибший, а сами участники противостояния стали использовать самодельное оружие.

В Гонконге еще с марта продолжаются масштабные протесты. Недовольство вызвали планы принять закон, который позволяет экстрадицию обвиняемых в материковый Китая. В Гонконге, где действуют либеральные правила в отличие от остальной территории КНР, расценили это как попытку репрессий против неугодных.

Но последние дни в городе происходит наиболее горячая фаза противостояния. Новую волну протестов зажгла гибели одного из участников акции, 22-летний студент бежал от полиции и упал с многоэтажного паркинга.

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Правоохранители хватали даже тех, кто пытался выбраться из окружения через канализацию. В результате полиция задержала более тысячи протестующих, треть из которых несовершеннолетние.

Участникам протестов грозит до 10 лет тюрьмы за бунты и массовые беспорядки, но это не останавливает протестующих.

Несколько сотен активистов все еще остаются в Политехническом университете Гонконга. Местные жители собирают для них пищу и медикаменты. Продолжается блокирование и отдельных улиц и транспортных узлов.

Гонконгцы используют стрелы с огнем для содержания полицейских на безопасной дистанции от себя и для отступления. Протестующие также смастерили катапульты и рогатки.

Как и украинская власть во время Революции Достоинства, власти Китая перекосов в действиях полиции не видят. Протестующих она называет исключительно мятежниками.

Украинец Михаил Корнев, который уже несколько лет развивает бизнес в Гонконге, говорит, что не чувствовать протесты здесь невозможно.

Местные предприниматели несут убытки. Но несмотря на проблемы, по наблюдениям Михаила, большинство местных поддерживают протесты. Здесь привыкли жить по правилам Гонконге, который является уголком капитализма в коммунистическом КНР. Они опасаются, что Пекин отбирает у них права.

По мнению экспертов, реальная причина протестов значительно глубже чем законопроект о выдаче преступников. Мина замедленного действия была заложена еще в 1997 году, когда Гонконг вошел в состав Китая на условиях политической автономии, где действуют демократические правила.

Сейчас ситуация зашла в тупик. С одной стороны демонстранты требуют освободить всех заключенных, расследовать действия полиции и провести независимые выборы главы местной администрации. А с другой власть, которая идти на уступки не собирается, чтобы не демонстрировать слабость.

Пекин и Гонконг оказались перед дилеммой, поскольку подавив восстание с помощью армии только создаст новые проблемы.

Также в силовом варианте есть и международные риски, поскольку Запад поддерживает акции протеста. Конгресс США даже проголосовал за возможные санкции против китайских чиновников, ответственных за нарушение прав и свобод в Гонконге.

Зато Китай назвал действия США вмешательством во внутренние дела и пригрозил контрдействиями. Гонконгская карта уже разыгрывается в большой игре между Вашингтоном и Пекином.

А тем временем к протестам привлекаются все больше и больше жителей Гонконга. Протесты становятся уже даже элементом местной культуры. Например, дизайнер Кевин Чьонг делает музыкальные инструменты из зонтиков, которыми протестующие прикрываются от полиции.

Напомним, на местных выборах в Гонконге, по предварительным данным, со значительным отрывом лидируют оппозиционные кандидаты с продемократического движения.