Протести в Гонконгу набувають все більше радикальних рис. Серед протестувальників вже є загиблий, а самі учасники протистоянь почали використовувати саморобну зброю.

В Гонконзі ще з березня тривають масштабні протести. Невдоволення викликали плани прийняти закон, який дозволяє екстрадицію обвинувачених до материкового Китаю. В Гонконзі, де діють ліберальні правила на відміну від іншої території КНР, розцінили це, як спробу репресій проти неугодних.

Але останні дні в місті відбувається найбільш гаряча фаза протистоянь. Нову хвилю протестів запалила загибель одного з учасників акції, 22-річний студент тікав від поліції і впав з багатоповерхового паркінгу.

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Правоохоронці хапали навіть тих, хто намагався вибратися з оточення через каналізацію. В результаті поліція затримала більше тисячі протестуючих, третина з яких неповнолітні.

Учасникам протестів загрожує до 10 років в’язниці за бунти і масові заворушення, але це не зупиняє протестуючих.

Кілька сотень активістів все ще залишаються в Політехнічному університеті Гонконгу. Місцеві мешканці збирають для них їжу та медикаменти. Продовжується блокування й окремих вулиць та транспортних вузлів.

Гонконгці використовують стріли з вогнем для утримання поліцейських на безпечній дистанції від себе і для відступу. Протестувальники також змайстрували катапульти і рогатки.

Як і українська влада під час Революції Гідності, влада Китаю перекосів в діях поліції не бачить. Протестуючих вона називає виключно бунтівниками.

Українець Михайло Корнєв, який вже кілька років розвиває бізнес в Гонконзі, каже, що не відчувати протести тут неможливо.

Місцеві підприємці зазнають збитків. Та не зважаючи на проблеми, за спостереженнями Михайла, більшість місцевих підтримують протести. Тут звикли жити за правилами Гонконгу, який є куточком капіталізму в комуністичному КНР. Вони побоюються, що Пекін відбирає у них права.

На думку експертів, реальна причина протестів значно глибша ніж законопроект про видачу злочинців. Міна уповільненої дії була закладена ще в 1997 році, коли Гонконг увійшов до складу Китаю на умовах політичної автономії, де діють демократичні правила.

Наразі ситуація зайшла в глухий кут. З одного боку демонстранти вимагають звільнити всіх ув’язнених, розслідувати дії поліції та провести незалежні вибори глави місцевої адміністрації. А з іншого влада, яка йти на поступки не збирається, аби не демонструвати слабкість.

Пекін і Гонконг опинилися перед дилемою, бо придушивши повстання за допомогою армії лише створить нові проблеми.

Також в силовому варіанті є й міжнародні ризики, оскільки Захід підтримує акції протесту. Конгрес США навіть проголосував за можливі санкції проти китайських чиновників, відповідальних за порушення прав і свобод у Гонконзі.

Натомість Китай назвав дії США втручанням у внутрішні справи і пригрозив контрдіями. Гонконгська карта вже розігрується у великій грі між Вашингтоном і Пекіном.

А тим часом до протестів залучаються все більше і більше мешканців Гонконгу. Протести стають вже навіть елементом місцевої культури. Наприклад, дизайнер Кевін Чьонг робить музичні інструменти з парасольок, якими протестувальники прикриваються від поліції.

Нагадаємо, на місцевих виборах у Гонконгу, за попередніми даними, зі значним відривом лідирують опозиційні кандидати з продемократичного руху.