Палата представителей Конгресса США призвала членов G7 не возвращать Россию из-за ее агрессивных действий в Украине.

Палата представителей США во вторник, 3 ноября, приняла резолюцию, призывающую не включать Россию в будущие саммиты G7.

Резолюцию поддержали 339 американских законодателей, 71 высказались “против”.

Документ был представлен в августе этого года после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости возвращения России в G-7. Его автором стал республиканец Альбио Сайрес.

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Резолюция призывает лидеров G7 не принимать обратно Россию, пока она не прекратит “оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым и нападения на демократические страны по всему миру”.

Резолюция носит рекомендательный характер.

Как сообщалось, ранее американские сенаторы призвали не возвращать Россию в G7.