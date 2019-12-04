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У Конгресі США ухвалили резолюцію, що засуджує повернення Росії до G7

Палата представників Конгресу США закликала членів G7 не повертати Росію через її агресивні дії в Україні.

У Конгресі США ухвалили резолюцію, що засуджує повернення Росії до G7

Палата представників США у вівторок, 3 листопада, ухвалила резолюцію, що закликає не включати Росію у майбутні саміти G7.

Резолюцію підтримали 339 американських законодавців, 71 висловилися “проти”.

Документ було представлено в серпні цього року після заяви президента США Дональда Трампа про необхідність повернення Росії в G7. Його автором став республіканець Альбіо Сайрес.

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Резолюція закликає лідерів G7 не приймати назад Росію, поки вона не припинить “окупацію суверенної території України, включно з Кримом і напади на демократичні країни у всьому світі”.

Резолюція має рекомендаційний характер.

Як повідомлялося, раніше американські сенатори закликали не повертати Росію в G7.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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