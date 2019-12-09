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Зеленский и Путин договорились об обмене пленными до Нового года – СМИ

Во время нормандской встречи президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин предварительно договорились провести следующий обмен пленных до 31 декабря 2019 года.

Зеленский и Путин договорились об обмене пленными до Нового года – СМИ

На саммите нормандской четверки в Париже (Франция) украинский гарант Владимир Зеленский и президент России предварительно договорились об обмене пленными.

Об этом сообщили источники в украинской делегации.

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Отмечается, что обмен должны провести до 31 декабря 2019 года.

Напомним, в 20.30 9 декабря встречу лидеров нормандской четверки в Париже прервали ради диалога Зеленского с Путиным. Позже встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина закончилась. Переговоры длились примерно 1,5 часа. Путин заявил, что разговор с главой Украины прошел хорошо и он остался доволен. Затем лидеры стран пошли на ужин, где продолжат переговоры.

Источник: Громадське

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