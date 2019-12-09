Встреча в нормандском формате прервалась

Встречу лидеров нормандской четверки в Париже прервали ради диалога Зеленского с Путиным.

В Париже (Франция) прервалась встреча лидеров Франции, Германии, России и Украины, которая продолжалась более двух часов.

– Переговоры прервано ради двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас началась встреча двух глав государств. После возобновятся переговоры в четырехстороннем формате, – заявили в Офисе президента Украины.

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После этих переговоров началась встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в рамках нормандского саммита.

Стало известно, что на двусторонних переговорах Украина – Россия присутствуют министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, помощник Зеленского Андрей Ермак, а также министр энергетики РФ Александр Новак, глава Газпрома Алексей Миллер и помощники Путина Владислав Сурков.