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Факти / Світ

Зеленський і Путін домовилися про обмін полоненими до Нового року – ЗМІ

Під час нормандської зустрічі президент України Володимир Зеленський та очільник Кремля Володимир Путін попередньо домовились провести наступний обмін полоненими до 31 грудня 2019 року.

Зеленський і Путін домовилися про обмін полоненими до Нового року – ЗМІ

На саміті нормандської четвірки у Парижі (Франція) український гарант Володимир Зеленський та президент Росії попередньо домовилися про обмін полоненими.

 

Зазначається, що обмін повинні провести до 31 грудня 2019 року.

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