9 декабря в Париже состоятся переговоры в нормандском формате, перерыв в котором продолжался три года.

На встрече будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Она должна начаться в 17.00 по киевскому времени и продлится три часа. После этого состоится пресс-конференция, на которой расскажут о результатах переговоров нормандской четверки.