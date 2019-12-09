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Встреча нормандской четверки в Париже (ОНЛАЙН)
9 декабря в Париже состоятся переговоры в нормандском формате, перерыв в котором продолжался три года.
На встрече будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
Она должна начаться в 17.00 по киевскому времени и продлится три часа. После этого состоится пресс-конференция, на которой расскажут о результатах переговоров нормандской четверки.
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10:43
-
09 декабря
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина запланирована после завершения переговоров нормандской четверки.
Пока неизвестно сколько будут длиться переговоры лидеров стран.
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09 декабря
Стало известно, что в состав делегации РФ на переговорах в нормандском формате вошли министр энергетики России Александр Новак, помощники президента России Юрий Ушаков и Владислав Сурков.
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