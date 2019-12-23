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Факти / Світ

Незважаючи на протиріччя – у МЗС Франції позитивно оцінили нормандський саміт

Французьке зовнішньополітичне відомство дало свою оцінку результатам нормандської зустрічі.

Незважаючи на протиріччя – у МЗС Франції позитивно оцінили нормандський саміт

Представники французького зовнішньополітичного відомства позитивно оцінюють результати нормандського саміту в Парижі та відмічають безпосередню роль, яку відіграв президент Франції Емануель Макрон у його проведенні, а також розраховують на подальший прогрес в цьому питанні, повідомляє ZIK.

Про це йдеться в ексклюзивному коментарі французьких політологів, які супроводжували перебіг саміту в Парижі.

На підтвердження вищезазначеного, французькі експерти повідомили, що 11 грудня, а саме після закінчення нормандського саміту, МЗС Франції провело брифінг для послів країн-членів ЄС, на якому позитивно відзначено кроки та зусилля французької сторони, що уможливили проведення зустрічі в Парижі, незважаючи на існуючі на той час протиріччя та позиції сторін.

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Представники МЗС Франції відмітили великий обсяг роботи, який був проведений їх відомством, що сприяло налагодженню конструктивного діалогу між президентом Франції Емануелем Макроном та президентом Росії Володимиром Путіним, зокрема, під час переговорів між двома президентами у Брегансоні влітку цього року, де і була визначена доцільність проведення паризького саміту.

Також, за словами французьких експертів, ці кроки були паралельно доповнені налагодженням діалогу з українською стороною, а саме організацією візитів новообраного українського президента в Париж навесні та влітку поточного року, в ході яких були зміцнені і французько-українські відносини.

Раніше Факти ICTV писали, що позитивним підсумком зустрічі в нормандському форматі було обговорення газового питання “без зради”.

Фото: Dreamstime

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