Зеркаль назвала самый положительный итог встречи в нормандском формате

Самым позитивным итогом встречи в нормандском формате было обсуждение газового вопроса “без зрады”.

Экс-заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что самым позитивным итогом нормандского саммита было обсуждение газового вопроса “без зрады” и возможность озвучить президенту РФ Владимиру Путину результат Стокгольмского арбитража.

– Наиболее положительное – это то, что состоялся даже обмен мнениями по газу, который не привел ни к какой зраде. Это очень положительно. На мой взгляд, очень положительно то, что Нафтогаз смог озвучить самому Путину результат Стокгольмского арбитража, и что это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от России компенсацию за убытки, которые причинил Газпром в Украине, – сказала она.

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По ее словам, итоговое коммюнике встречи выглядит лучше, чем она ожидала.

Зеркаль отметила, что фиксация формулы Штайнмайера в документе выглядит “немного слишком”.

– Но я так понимаю, что это был компромисс, на который пошли сознательно, – сказала она.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся нормандский саммит. По итогам встречи президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полное всестороннее прекращение огня на Донбассе состоится до конца 2019 года.