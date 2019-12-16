Последствия нормандского саммита: чем может закончиться разведение войск на Донбассе

В Париже разблокировали минский процесс, Зеленский и Путин начали поиск компромисса. Уже в апреле состоится следующая встреча нормандской четверки, где каждая сторона будет готовить свои предложения для поиска мира.

В Москве продолжают настаивать на неизменности минских соглашений. Хотят, чтобы Киев не просто продлил действие так называемого закона об особом статусе Донбасса, но и принял его на постоянной основе.

В 2014 году этот закон тоже вызвал резкую критику оппозиции, поскольку предоставлял широкие права оккупированным территориям, включая народную милицию и неподконтрольную Киеву прокуратуру.

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А в 2015 году, когда все это пытались закрепить в Конституции, привел и вообще к трагическим событиям. В нацгвардейцев, охранявших здание парламента, бросили боевую гранату, четыре человека погибли.

Последний раз обошлось без протестов. Уже через два дня после парижского саммита Рада экстренно собралась на внеочередное заседание.

Такая спешка с продолжением действия закона об особом статусе ОРДЛО в большинстве объяснили необходимостью сохранить санкции против России. Дело в том, что они привязаны к этому закону, а он терял силу 31 декабря.

Однако в Батькивщине и Голосе заявили, что не дадут голосов, поскольку закон противоречит Конституции. А вот в Евросолидарности возникли дискуссии. С одной стороны они в оппозиции, а с другой – в 2014 году президент Порошенко сам уговаривал депутатов поддержать этот закон.

Однако голосов хватило и без них, с большим запасом. Правда в монобольшинстве сразу же успокоили, что закон сугубо технический. А принят он не на постоянной основе, как хотел Путин, а на год. К тому же, выполнять его пока никто не собирается.

Кроме того, перед проведением выборов Россия должна отдать нам контроль над государственной границей, такое требование Киева. Правда у Путина противоположная позиция.

Дискуссия о выборах и границе стала самой горячей во время Парижской встречи. Путин ссылался на Минские соглашения и не хотел отступать от них ни на шаг. Зеленский настаивал, что без передачи Украине контроля над своей же границей – выборы невозможны.

Зеленского поддержала Меркель, которая заявила, что соглашения подписаны в Минске – это не окаменелый документ и их можно менять. Но Кремль непреклонен, Песков и представитель России на переговорах в Минске Грызлов уже заявили, что не хотят никаких изменений.

По итогам нормандского саммита формулу Штайнмайера Украина должна имплементировать в закон об особом статусе, но когда именно и в какой редакции – не понятно.

Еще один дискуссионный вопрос – разведение войск. Кремль хотел разведения на всей линии соприкосновения, что могло закончиться сдачей для Украины важных позиций.

По инсайдерской информации – кто-то с украинской стороны убедил Путина, что Киев пойдет на уступки и в вопросе разведения войск и по выборам и формулы Штайнмайера.

До встречи четверки в апреле должны быть определены еще три пункта, где будут разведены войска. По примеру Золотого, Петровского и Станицы Луганской.

Специалисты предполагают, что это будут чисто гуманитарные пункты пропуска, как Трехизбенка, Зайцево или Гранитное, чтобы упростить переход с не подконтрольной территории.

Но в Париже также договорились, что до конца еще этого года должно состояться полное и всеобъемлющее прекращение огня. А миссия ОБСЕ сможет контролировать это не только в светлое время дня, а круглосуточно.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что до конца 2019 должны состояться три важных события по урегулированию конфликта на Донбассе, которые позволят понять, можно ли рассчитывать на прогресс в данном вопросе.