Как мир встречал 2020 год, а вместе с тем и новое десятилетие – читайте на Фактах ICTV.

Новый 2020 год мир встречал по-разному – были фейерверки, протесты и даже пожары.

Чтобы полюбоваться невероятной красотой ярких фейерверков, людей собирались на центральных площадях в европейских столицах.

Яркое праздничное шоу могли увидеть над Биг-Беном в Лондоне, Триумфальной аркой в ​​Париже и Парфеноном в Афинах.

А вот канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднюю ночь решила обратиться к гражданам с призывом бороться с глобальным потеплением.

In her New Year speech, Angela Merkel addressed issues such as climate change, migration and security. pic.twitter.com/8WqB1WuRJA — DW News (@dwnews) 1 января 2020 г.

В Нью-Йорке на Таймс-сквер фейерверк стал завершением шестичасового новогоднего шоу.

Одно из самых массовых празднований состоялось в Рио-де-Жанейро. За 14-минутным шоу здесь наблюдали около 3 млн человек.

People watch the traditional New Year’s fireworks on Copacabana Beach in Rio de Janeiro, Brazil 📸 Daniel Ramalho pic.twitter.com/CVRnEgYn5p — AFP news agency (@AFP) 1 января 2020 г.

В австралийском городе Сидней взорвалось более 100 тыс. фейерверков. Власти города не отказалась от традиционного новогоднего шоу несмотря на призывы отменить шумное празднование в знак солидарности с пострадавшими от пожаров регионами.

Sydney, Australia, welcomes in the New Year with an elaborate firework display, despite calls for it to be cancelled due to the ongoing bushfire crisis affecting the countryhttps://t.co/SqfJKhhrjm pic.twitter.com/pLYWQdgbow — BBC News (World) (@BBCWorld) 31 декабря 2019 г.

Но в новогоднюю ночь тысячам австралийцев пришлось искать убежище от лесных пожаров, которые уже несколько недель подряд охватывают восточное побережье страны.

В Индии Новый год встретили протестами против принятого закона о гражданстве.

#ShaheenBagh perhaps the only place in India ushering in the new year with the national anthem. (Video courtesy @VakashaS ) pic.twitter.com/yJFLeO02Gf — Aditya Menon (@AdityaMenon22) 31 декабря 2019 г.

