Пожары в Австралии: правительство Украины готово предоставить помощь

Правительство Украины готово в случае необходимости помочь Австралии в ситуации с лесными пожарами.

В Украине с глубокой скорбью следят за развитием ситуации, которая остается критической и которая привела к значительному количеству жертв в результате масштабных лесных пожаров в Австралии.

– Наши искренние соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим и успеха спасательным службам и пожарным, которые участвуют в ликвидации трагических последствий этого стихийного бедствия. Правительство Австралии принимает все необходимые меры для минимизации последствий пожара. Со своей стороны, правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийском народа, – говорится в заявлении МИД.

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Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что посольство Украины в Австралии находится на постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в частности, для выяснения наличия граждан Украины среди пострадавших.

Напомним, к борьбе с масштабными лесными пожарами в Австралии планируют привлечь около 3 тыс. военных запаса.