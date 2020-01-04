К борьбе с масштабными лесными пожарами в Австралии планируют привлечь около 3 тыс. военных запаса.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что впервые в истории страны к тушению лесных пожаров привлекут военнослужащих.

Речь идет о приблизительно 3 тыс. военных, которые находятся в запасе.

Сейчас помощь в борьбе с масштабными пожарами требуется в штатах Южная Австралия, Виктория и Новый Южный Уэльс.

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Главным заданием трех рабочих групп в указанных штатах будет обеспечение жителей продовольствием, выявление потенциально опасных областей и помощь в эвакуации.

Тушением пожаров занимаются около 3,6 тыс. пожарных. Распространению огня способствуют сильный ветер и жара, которая бьет рекорды последних 80 лет.

Некоторых пожарных отозвали для их собственной безопасности.

К слову, 19 декабря власти Австралии объявили чрезвычайное положение из-за масштабных лесных пожаров.