PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Пожежі в Австралії: уряд України готовий надати допомогу

Уряд України готовий у разі потреби допомогти Австралії в ситуації з лісовими пожежами.

Пожежі в Австралії: уряд України готовий надати допомогу

В Україні із глибоким сумом стежать за розвитком ситуації, яка залишається критичною та яка призвела до значної кількості жертв в результаті масштабних лісових пожеж в Австралії.

– Наші щирі співчуття сім’ям загиблих, побажання скорішого одужання всім постраждалим і успіху рятувальним службам і пожежним, які беруть участь у ліквідації трагічних наслідків цього стихійного лиха.

Уряд Австралії вживає всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків пожежі. Зі свого боку, уряд України готовий у разі необхідності надати допомогу дружньому австралійському народу, – йдеться у заяві МЗС.

Читайте: У новорічну ніч в Австралії зібрали $1 млн для допомоги потерпілим від пожеж

Також у зовнішньополітичному відомстві додали, що посольство України в Австралії знаходиться на постійному контакті з урядовими та місцевими органами влади, зокрема, для з’ясування наявності громадян України серед постраждалих.

Нагадаємо, до боротьби з масштабними лісовими пожежами в Австралії планують залучити близько 3 тис. військових запасу.

Джерело: МЗС

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Україна готова направити 200 рятувальників до Австралії – Аваков
Україна готова направити 200 рятувальників до Австралії – Аваков
Пожежі в Австралії: зони розповсюдження
Пожежі в Австралії: зони розповсюдження
пожежі в Австралії
Через пожежі в Австралії загинули 24 особи
Військові візьмуть участь у гасінні пожеж в Австралії
Військові візьмуть участь у гасінні пожеж в Австралії
Теннис
На турнірі ATP Cup в Австралії організатори сплутали гімни Молдови та Румунії
Рафаэль Надаль
Надаль потоваришував в Австралії з квокою
Феєрверки і протести: як світ зустрів Новий рік 2020
Феєрверки і протести: як світ зустрів Новий рік 2020
У новорічну ніч в Австралії зібрали $1 млн для допомоги потерпілим від пожеж
У новорічну ніч в Австралії зібрали $1 млн для допомоги потерпілим від пожеж
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка