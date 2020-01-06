Пожежі в Австралії: уряд України готовий надати допомогу

Уряд України готовий у разі потреби допомогти Австралії в ситуації з лісовими пожежами.

В Україні із глибоким сумом стежать за розвитком ситуації, яка залишається критичною та яка призвела до значної кількості жертв в результаті масштабних лісових пожеж в Австралії.

– Наші щирі співчуття сім’ям загиблих, побажання скорішого одужання всім постраждалим і успіху рятувальним службам і пожежним, які беруть участь у ліквідації трагічних наслідків цього стихійного лиха. Уряд Австралії вживає всіх необхідних заходів для мінімізації наслідків пожежі. Зі свого боку, уряд України готовий у разі необхідності надати допомогу дружньому австралійському народу, – йдеться у заяві МЗС.

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Також у зовнішньополітичному відомстві додали, що посольство України в Австралії знаходиться на постійному контакті з урядовими та місцевими органами влади, зокрема, для з’ясування наявності громадян України серед постраждалих.

Нагадаємо, до боротьби з масштабними лісовими пожежами в Австралії планують залучити близько 3 тис. військових запасу.