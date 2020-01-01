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В новогоднюю ночь в Австралии собрали $1 млн для помощи пострадавшим от пожаров

Во время празднования Нового года Сиднее собрали миллион долларов для общин, пострадавших от лесных пожаров.

В новогоднюю ночь в Австралии собрали $1 млн для помощи пострадавшим от пожаров

Мэрия решила провести традиционные новогодние фейерверки, несмотря на призывы в этом году воздержаться от празднования учитывая сокрушительные пожара, которые опустошают большие регионы страны.

Во время празднеств в Сиднее удалось собрать миллион долларов для общин, пострадавших от пожаров.

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Над мостом во время фейерверков разместили призыв делать пожертвования в пользу пострадавших от пожаров.

Напомним, из-за масштабных лесных пожаров власти Австралии объявили чрезвычайное положение минимум на неделю.

Источник: Голос Америки

Фото: Reuters

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