Иран отказывается передать компании Boeing черные ящики самолета МАУ – СМИ

Иран не передаст черные ящики самолета авиалиний МАУ, разбившегося у Тегерана, компании-авиастроителю Boeing.
Глава организации гражданской авиации Ирана заявил, что страна отказался передать черные ящики самолета авиалиний МАУ, который разбился близ Тегерана в Иране.
Пока неизвестно куда Иран отправит ящик для анализа данных.
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Напомним, утром 8 января в Тегеране вскоре после взлета из-за технических неполадок разбился самолет Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Большинство пассажиров самолета были гражданами Ирана.
В результате крушения погибли 11 украинцев. Подготовлены специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших.
Авиакомпания МАУ приняла решение о приостановлении выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок.
Источник: Jerusalem Post