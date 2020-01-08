Іран відмовляється передати компанії Boeing чорні скриньки літака МАУ – ЗМІ

Іран не передасть чорні скриньки літака авіаліній МАУ, що розбився біля Тегерана, компанії-авіабудівнику Boeing.
Очільник організації цивільної авіації Ірану заявив, що країна відмовився передати чорні скриньки літака авіаліній МАУ, який розбився поблизу Тегерана в Ірані.
Наразі невідомо куди Іран відправить скриньку для аналізу даних.
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Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.
Внаслідок катастрофи загинули 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.
Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.
Джерело: Jerusalem Post