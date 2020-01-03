Украина увеличила транзит российского газа

В 2019 году наблюдалось увеличение транзита российского газа через Украину на 2,8 млрд куб. м.

За период 2019 года объемы транспортировки газа РФ по территории Украины в страны Европы и Молдову составили 89,6 млрд куб. м.

По сравнению с аналогичным показателем за 2018 год, они увеличились на 3% или 2,8 млрд куб. м.

Также в Укртрансгазе рассказали и о других показателях роботы ГТС в 2019 году.

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Так, потребителям Украины поставили 26,4 млрд куб. м газа, что на 7% меньше, чем в 2018 году. Кроме того, уменьшилось и использование газа для производственно-технологических расходов – до 3,4 млрд куб. м.

Также немного меньше стали поступления газа от украинских газодобывающих предприятий. В 2019 году они составили 20,7 млрд куб. м.

Однако в 2019 году Украине удалось закачать в подземные хранилища на 34% больше газа – 13,1 млрд куб. м, и уменьшить его отбор из ПХГ.

К слову, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украина пока не готова к возвращению прямых поставок газа из РФ.

Источник: Укртрансгаз