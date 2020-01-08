Росія і Туреччина запустили Турецький потік

У турецькому Стамбулі відбулася церемонія запуску газопроводу Турецький потік, який йде в обхід України.

Президент Росії Володимир Путін і президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган ввели в експлуатацію газопровід Турецький потік.

Церемонія відкриття відбулася у місті Стамбул в Туреччині.

Загальна потужність Турецького потоку складає близько 31,5 млрд кубометрів.

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Планується, що перша лінія з потужністю 15,75 млрд кубометрів постачатиме російський газ до Туреччини.

Друга лінія такою ж потужністю поставлятиме газ до Європи через Туреччину, Болгарію, Сербію та Угорщину.

До кінця травня 2020 року РФ також планує побудувати нову ділянку газопроводу, яка йтиме від села Польський Сеновець в Болгарії до кордону Сербії.

До слова, координатор уряду Німеччини з трансатлантичної співпраці Петер Байєр заявив, що будівництво Північного потоку-2 завершать у другій половині 2020 року.