Північний потік-2 необхідно добудувати – Меркель

У Москві пройшли переговори канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна.

Меркель заявила, що Німеччина та Росія підтримують активні економічні відносини, незважаючи на санкції. Крім того, канцлер зазначила, що РФ повинна добудувати Північний потік-2.

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– Ми, звичайно ж, говорили про проект Північний потік-2. Необхідно довести його до кінця. Я думаю, що проект можна реалізувати, незважаючи на американські санкції. Я хочу ще раз підкреслити, що, незважаючи на всі політичні проблеми, ми вважаємо, що екстериторіальні санкції – це неправильний шлях і тому ми в подальшому будемо підтримувати цей проект, як ми це робили раніше, – заявила Меркель.

У свою чергу Путін підтримав її та зазначив, що РФ збирається добудовувати потік без допомоги іноземних партнерів.

– Питання строків єдине, яке постає у зв’язку з цим. Закінчення будівництва буде відтерміновано на кілька місяців. Сподіваюся, що до кінця поточного року або в першому кварталі наступного робота буде завершена і газопровід запрацює, – розповів глава Кремля.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підписав військовий бюджет, який передбачає санкції проти газопроводів Північний потік-2 і Турецький потік.

Потім у РФ виникла проблема з прокладанням труб через те, що швейцарська компанія Allseas відмовилася від будівництва після запровадження нових санкцій США.

Проте Берлін наполягає, що від Північного потоку-2 залежить енергетична безпека ФРН.