Россия пока не может продолжать строительство Северного потока-2 – S&P Global

У России возникла проблема с прокладкой труб газопровода Северный поток-2 из-за новых санкций США.

Американская корпорация S&P Global считает, что в ближайшее время Россия не сможет продолжить строительство газопровода Северный поток-2.

В РФ возникла проблема с прокладкой труб из-за того, что швейцарская компания Allseas отказалась от строительства после введения новых санкций США.

Продолжить строительство мог бы корабль Фортуна, однако у него нет системы динамического позиционирования, наличие которой предусмотрено разрешением Дании на строительство.

Читайте: Подрядчик Газпрома остановил строительство Северного потока-2

Единственный корабль РФ, который мог бы продолжить строительство Северного потока-2 – Академик Черский.

Однако сейчас он находится на дальнем Востоке России, а в воды Дании ему придется добираться примерно два месяца.

К слову, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия подготовит ответ на американские санкции против Северного потока-2.

Источник: S&P Global