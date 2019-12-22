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Факты / Мир / Россия

Россия пока не может продолжать строительство Северного потока-2 – S&P Global

У России возникла проблема с прокладкой труб газопровода Северный поток-2 из-за новых санкций США.

Північний потік 2

Американская корпорация S&P Global считает, что в ближайшее время Россия не сможет продолжить строительство газопровода Северный поток-2.

В РФ возникла проблема с прокладкой труб из-за того, что швейцарская компания Allseas отказалась от строительства после введения новых санкций США.

Продолжить строительство мог бы корабль Фортуна, однако у него нет системы динамического позиционирования, наличие которой предусмотрено разрешением Дании на строительство.

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Единственный корабль РФ, который мог бы продолжить строительство Северного потока-2 – Академик Черский.

Однако сейчас он находится на дальнем Востоке России, а в воды Дании ему придется добираться примерно два месяца.

К слову, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия подготовит ответ на американские санкции против Северного потока-2.

Источник: S&P Global

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