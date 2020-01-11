Президент Ирана извинился перед Украиной за сбивание рейса PS 752

Президент Ирана Хасан Роухани извинился за сбитый украинский самолет.

– Роухани извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны, – сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский также заявил, что настаивает на немедленном завершении идентификации тел погибших в катастрофе.

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– Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе – до 19 января – тела погибших вернули на Украину, чтобы родные могли с ними попрощаться, – подчеркнул президент Зеленский.

Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

Ранее Факты ICTV писали, что Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.