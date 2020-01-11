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Факты / Мир

Президент Ирана извинился перед Украиной за сбивание рейса PS 752

Президент Ирана Хасан Роухани извинился за сбитый украинский самолет.

– Роухани извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней.

Глава Исламской Республики полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны, – сообщила пресс-служба Офиса президента.

Зеленский также заявил, что настаивает на немедленном завершении идентификации тел погибших в катастрофе.

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– Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе – до 19 января – тела погибших вернули на Украину, чтобы родные могли с ними попрощаться, – подчеркнул  президент Зеленский.

Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

Ранее Факты ICTV писали, что Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Источник: Офис Президента

Фото: Getty Images

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