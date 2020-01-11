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Факты / Украина

Виновных должны наказать – Зеленский о разговоре с президентом Ирана

Украинский гарант Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Ирана Рухани. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны.

– Признание – шаг в нужном направлении. Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их в Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Ждем полной юридического и технического взаимодействия в дальнейшем, – заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул важность индефикации тел погибших.

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– Для нас очень важно, чтобы уже на следующей неделе – до 19 января – тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться, – добавил Зеленский.

Рухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

Ранее Факты ICTV писали, что Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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