Виновных должны наказать – Зеленский о разговоре с президентом Ирана

Украинский гарант Владимир Зеленский провел переговоры с президентом Ирана Рухани. Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны.

– Признание – шаг в нужном направлении. Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их в Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Ждем полной юридического и технического взаимодействия в дальнейшем, – заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул важность индефикации тел погибших.

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– Для нас очень важно, чтобы уже на следующей неделе – до 19 января – тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться, – добавил Зеленский.

Рухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

Ранее Факты ICTV писали, что Иран признал, что сбил самолет МАУ 8 января. Военнослужащие назвали катастрофу авиалайнера “человеческой ошибкой”.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.