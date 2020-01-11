Президент Ірану вибачився перед Україною за збиття рейсу PS 752

Президент Ірану Хасан Рухані вибачився за збитий український літак.

– Рухані вибачився від іранської сторони за трагедію, яка забрала 176 людських життів. Глава Ісламської Республіки повністю визнає, що трагедія сталася через помилкові дії військових цієї країни, – повідомила прес-служба Офісу президента.

Зеленський також заявив, що наполягає на негайному завершенні ідентифікації тіл загиблих у катастрофі.

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– Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня – до 19 січня – тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися, – підкреслив президент України.

Офіційний Тегеран запевнив, що всі причетні до авіакатастрофи будуть притягнуті до відповідальності, а українській експертній групі буде надана вся необхідна підтримка для подальшої ефективної співпраці у юридичній і технічній площинах.

Раніше Факти ICTV писали, що Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.