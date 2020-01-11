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Факти / Світ

Президент Ірану вибачився перед Україною за збиття рейсу PS 752

Президент Ірану Хасан Рухані вибачився за збитий український літак.

– Рухані вибачився від іранської сторони за трагедію, яка забрала 176 людських життів.

Глава Ісламської Республіки повністю визнає, що трагедія сталася через помилкові дії військових цієї країни, – повідомила прес-служба Офісу президента.

Зеленський також заявив, що наполягає на негайному завершенні ідентифікації тіл загиблих у катастрофі.

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– Для нас надзвичайно важливо, щоб уже наступного тижня – до 19 січня – тіла загиблих повернули в Україну, щоб їхні рідні могли з ними попрощатися, – підкреслив президент України.

Офіційний Тегеран запевнив, що всі причетні до авіакатастрофи будуть притягнуті до відповідальності, а українській експертній групі буде надана вся необхідна підтримка для подальшої ефективної співпраці у юридичній і технічній площинах.

Раніше Факти ICTV писали, що Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Пізніше командувач аерокосмічними силами Корпусу Вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджизаде заявив, що він бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Getty Images

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