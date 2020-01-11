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Я хотел умереть, когда узнал: иранский генерал о сбитом самолете МАУ

Иранский генерал сделал откровенное признание о сбитом самолете МАУ.

– Когда я услышал о крушении украинского самолета, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии, – сказал командующий Аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

Читайте: Зеленский о сбивании самолета МАУ Ираном: Украина ждет извинений и компенсаций

IRGC cmdr sheds light on Ukrainian plane crash

Ранее Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за катастрофу Boeing 737 МАУ в Иране. Система ПВО Ирана приняла украинский самолет за крылатую ракету.

Напомним, Иран признал, что сбил самолет МАУ под Тегераном 8 января.

Источник: IRNA

Фото: Getty Images

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