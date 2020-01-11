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Факти / Світ

Я хотів померти, коли дізнався: іранський генерал про збитий літак МАУ

Іранський генерал зробив відверте зізнання про збитий літак МАУ.

– Коли я почув про катастрофу українського літака, я захотів померти, щоб не бути свідком цієї трагедії, – сказав командувач аерокосмічними силами КВІР Амір Алі Хаджизаде.

Читайте: Зеленський про збиття літака МАУ Іраном: Україна чекає на вибачення і компенсації

IRGC cmdr sheds light on Ukrainian plane crash

Раніше Корпус вартових ісламської революції взяв на себе повну відповідальність за катастрофу Boeing 737 МАУ в Ірані. Система ППО Ірану прийняла український літак за крилату ракету.

Нагадаємо, Іран визнав, що збив літак МАУ під Тегераном 8 січня.

Джерело: IRNA

Фото: Getty Images

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