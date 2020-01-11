Авиакомпания Ernest Airlines останавливает все рейсы – как вернуть билеты

Авиакомпания Ernest Airlines от 11 января 2020 остановила выполнение всех рейсов.
– Выполняя решение Национального управления гражданской авиации Италии (ENAC) от 29 декабря 2019 года по временной приостановке действия нашей эксплуатационной лицензии, мы не можем продолжить выполнение рейсов с 11 января 2020 года. Соответственно мы просим пассажиров не приезжать в аэропорт, – говорится в официальном обращении компании.
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В последнее время много рейсов авиакомпании Ernest было отменено, в частности во Львов, Харьков и Киев.
Как вернуть деньги за авиабилеты Ernest
Чтобы вернуть деньги, за купленные авиабилеты стоит воспользоваться специальной формой, или обратиться по этим контактам:
- [email protected];
- [email protected];
- +380 44 594 5838 (Украина);
- +39 02 897 30 660 (Италия).
Напомним, украинские пассажиры авиакомпании Ernest Airlines в связи с долгами авиакомпании перед Международным аэропортом Киев двое суток не могут вылететь из Италии в Киев.