Авиакомпания Ernest Airlines останавливает все рейсы – как вернуть билеты

Авиакомпания Ernest Airlines от 11 января 2020 остановила выполнение всех рейсов.

– Выполняя решение Национального управления гражданской авиации Италии (ENAC) от 29 декабря 2019 года по временной приостановке действия нашей эксплуатационной лицензии, мы не можем продолжить выполнение рейсов с 11 января 2020 года. Соответственно мы просим пассажиров не приезжать в аэропорт, – говорится в официальном обращении компании.

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В последнее время много рейсов авиакомпании Ernest было отменено, в частности во Львов, Харьков и Киев.

Как вернуть деньги за авиабилеты Ernest

Чтобы вернуть деньги, за купленные авиабилеты стоит воспользоваться специальной формой, или обратиться по этим контактам:

[email protected];

[email protected];

+380 44 594 5838 (Украина);

+39 02 897 30 660 (Италия).

Напомним, украинские пассажиры авиакомпании Ernest Airlines в связи с долгами авиакомпании перед Международным аэропортом Киев двое суток не могут вылететь из Италии в Киев.