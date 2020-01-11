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Авіакомпанія Ernest Airlines зупиняє всі рейси – як повернути квитки

Авіакомпанія Ernest Airlines від 11 січня 2020 року зупинила виконання всіх рейсів.

– Виконуючи рішення Національного управління цивільної авіації Італії (ENAC) від 29 грудня 2019 року щодо тимчасового припинення дії нашої експлуатаційної ліцензії, ми не можемо продовжити виконання рейсів з 11 січня 2020 року. Відповідно ми просимо пасажирів не приїжджати в  аеропорт, – йдеться в офіційному зверненні компанії.

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Останнім часом багато рейсів авіакомпанії Ernest було скасовано, зокрема у Львів, Харків та Київ.

Як повернути кошти за авіаквитки Ernest

Щоб повернути гроші, за куплені авіаквитки варто скористатися спеціальною формою, або звернутися за цими контактами:

Нагадаємо, українські пасажири авіакомпанії Ernest Airlines у зв’язку з боргами авіакомпанії перед Міжнародним аеропортом Київ дві доби не могли вилетіти з Італії до Києва.

Фото: Dreamstime

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