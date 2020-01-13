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Факты / Мир

Канада будет требовать ответственности за сбивание рейса PS 752

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо почтил память погибших в катастрофе лайнера МАУ граждан Канады. Трюдо заявил, что канадское правительство будет добиваться справедливости и ответственности за сбивание Boeing 737.

– Эта трагедия никогда не должна была произойти, – сказал Трюдо.

Вице-премьер страны Фриланд назвала эту трагедию потерей для Торонто, Онтарио и всей Канады.

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– Ничто никогда не заменит эти жизни, которые преждевременно прервались. Мы всегда будем ощущать эти шрамы, – отметила она.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что Иран выдал визы еще восьми канадским специалистам, которые будут участвовать в расследовании авиакатастрофы.

 

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Напомним, правительство Ирана признало, что его силы сбили украинский самолет МАУ Boeing 737. Результаты расследования вызвали бурную реакцию внутри страны. На улицы Тегерана люди вышлит на протест относительно  “фиаско иранского правительства”.

Источник: AP

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