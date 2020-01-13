Канада вимагатиме відповідальності за збиття рейсу PS 752

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вшанував пам’ять загиблих у катастрофі лайнера МАУ громадян Канади. Він заявив, що канадський уряд домагатиметься справедливості та відповідальності за збиття Boeing 737.

– Ця трагедія ніколи не повинна була статися, – сказав Трюдо.

Віце-прем’єр країни Христя Фріланд назвала цю трагедію втратою для Торонто, Онтаріо і всієї Канади.

Читайте: Людина – це найвища цінність: відеозвернення Зеленського

– Ніщо ніколи не замінить ці життя, які передчасно урвалися. Ми завжди відчуватимемо ці шрами, – зазначила вона.

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань повідомив, що Іран видав візи ще вісьмом канадським спеціалістам, які братимуть участь у розслідуванні авіакатастрофи.

View this post on Instagram A post shared by Justin Trudeau (@justinpjtrudeau) on Jan 12, 2020 at 7:01pm PST

Нагадаємо, уряд Ірану визнав, що його сили збили український літак МАУ Boeing 737. Результати розслідування викликали бурхливу реакцію всередині країни. На вулиці Тегерану люди вийшли на протест щодо “фіаско іранського уряду”.