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Факты / Мир

Масштабные пожары в Австралии показали с борта МКС

Итальянский астронавт Лука Пармитано, находящийся на борту Международной космической станции (МКС), сообщил, что он и его коллеги никогда не видели из космоса таких пожаров, как в Австралии.

– Общаясь с моими товарищами по экипажу, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров в таких ужасающих масштабах, – отметил астронавт.

Пармитано также опубликовал сделанные им с борта МКС снимки пожаров в Австралии.

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На снимках видны огромные облака дыма, которые образовались из-за горящих лесов Австралии.

Ранее австралийская национальная служба парков и дикой природы решила помочь животным, пострадавшим от лесных пожаров в Австралии.

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